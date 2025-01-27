Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Боливии пассажирский автобус попал в ДТП, 19 человек погибли

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажирский автобус попал в ДТП на юго-востоке Боливии, 19 человек погибли, еще девять пострадали, сообщает местная газета El Deber со ссылкой на данные полиции.

Согласно изданию, трагедия произошла в департаменте страны Потоси. Автобус следовал из столицы Боливии Ла-Пас в населенный пункт Вильясон, однако по дороге перевернулся и слетел с трассы.

«В результате этого (ДТП — ред.) 19 человек погибли и еще девять пострадали», — говорится на сайте газеты.

Deber добавляет со ссылкой на данные местной полиции, что среди погибших были двое детей. Также в ДТП погибли оба водителя автобуса, главному водителю было 24 года.

«На основании доказательств предполагается, что причиной ДТП могла быть высокая скорость автобуса и недостаточная квалификация водителей», — добавляет издание.