В Боливии пассажирский автобус попал в ДТП, 19 человек погибли

Согласно изданию, трагедия произошла в департаменте страны Потоси. Автобус следовал из столицы Боливии Ла-Пас в населенный пункт Вильясон, однако по дороге перевернулся и слетел с трассы.
«В результате этого (ДТП — ред.) 19 человек погибли и еще девять пострадали», — говорится на сайте газеты.
Deber добавляет со ссылкой на данные местной полиции, что среди погибших были двое детей. Также в ДТП погибли оба водителя автобуса, главному водителю было 24 года.
«На основании доказательств предполагается, что причиной ДТП могла быть высокая скорость автобуса и недостаточная квалификация водителей», — добавляет издание.