Корабль с российским экипажем захватили у берегов Португалии по подозрению в контрабанде наркотиков

Непосредственные участники событий рассказали Telegram-каналу, что на борт высадились около 20 силовиков, и корабль был отбуксирован в порт Виго. При этом иностранцы то и дело угрожали экипажу: обещали подкинуть наркотики и размахивали оружием. В течение трёх суток моряки находились под стражей, не имели доступа к связи с консульствами и были лишены сна.