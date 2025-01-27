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В Воронежской и Орловской областях уничтожены вражеские БПЛА

В результате скоординированных действий сил ПВО и РЭБ над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

Обломки БПЛА рухнули в двух районах и одном городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений удалось избежать. Угроза атаки дронов в регионе сохраняется.

Ещё один вражеский беспилотник подавили в Орловской области при помощи РЭБ, рассказал губернатор Андрей Клычков.

«Благодаря профессионализму наших сил ПВО повреждений удалось избежать, оперативные службы работают на месте происшествия», — написал глава региона.

Напомним, что минувшей ночью российские зенитчики сорвали попытку 15 украинских БПЛА атаковать территорию РФ. Беспилотники врага удалось поразить над тремя регионами.