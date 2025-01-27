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В Боливии в ДТП с пассажирским автобусом погибли 19 человек

Среди погибших оказались двое детей, а также оба водителя автобуса.

Источник: Аргументы и факты

На юго-востоке Боливии произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли 19 человек, а девять получили травмы. Об этом сообщает газета El Deber.

Инцидент случился в департаменте Потоси, когда автобус, следовавший из столицы страны Ла-Пас в населенный пункт Вильясон, перевернулся и вылетел с дороги.

Среди погибших оказались двое детей, а также оба водителя автобуса — старшему водителю было всего 24 года. В статье подчеркивается, что трагедия оставила множество людей в горечи, ведь многие из них были членами одной семьи, направлявшимися в поездку.

Полиция считает, что причиной аварии могли стать высокая скорость автобуса и недостаточная квалификация водителей.

Ранее в городе Курган автомобиль Volkswagen, за рулём которого находилась девушка 2003 года рождения, врезался в остановку, где в тот момент находились ожидающие транспорт. В результате ДТП одна из женщин получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.