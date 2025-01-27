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В четырех домах в Белгородской области при атаке БПЛА повреждено остекление

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В четырех частных домах в Белгородской области повреждено остекление при атаке дронов ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Красногвардейский район атакован беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Палатово в результате детонации беспилотника в двух частных домах повреждено остекление. Также зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий», — написал он.

Губернатор отметил, что один дрон сдетонировал в селе Весёлое — в двух жилых домах выбиты окна.

«Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», — добавляется в сообщении.