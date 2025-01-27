В четырех домах в Белгородской области при атаке БПЛА повреждено остекление

«Красногвардейский район атакован беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Палатово в результате детонации беспилотника в двух частных домах повреждено остекление. Также зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий», — написал он.