Билет на тот свет: Забитый людьми автобус рухнул с моста в Боливии, есть жертвы

Пассажирский автобус, следовавший из Ла-Паса в Вильясон, попал в смертельное ДТП на юго-востоке Боливии. Как сообщила местная газета El Deber со ссылкой на полицию, в результате катастрофы погибли 19 человек, ещё девять пассажиров получили ранения различной степени тяжести.