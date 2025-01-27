Билет на тот свет: Забитый людьми автобус рухнул с моста в Боливии, есть жертвы

Автобус перевернулся и слетел с трассы в департаменте Потоси. Среди погибших двое несовершеннолетних, а также оба водителя автобуса, причём главному шофёру было всего 24 года.
«Причиной ДТП могла стать высокая скорость автобуса и недостаточная квалификация водителей», — уточняет издание.
А в Турции ранее 23 человека пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом. Причиной происшествия стала скользкая от дождя дорога. Как утверждает российское посольство в Анкаре, граждан РФ среди пострадавших не было.