Швеция арестовала идущее из России судно по подозрению в диверсии на Балтике

Напомним, что оптоволоконный кабель связи между Латвией и Швецией был повреждён 26 января. А месяцем ранее та же история приключилась с кабелем EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. Кульминацией того инцидента тоже стало задержание коммерческого корабля.