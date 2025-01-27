Один человек погиб и восемь ранены из-за стрельбы в ночном клубе в США

Сообщается, что, выпустив несколько пуль, преступник сел в машину и скрылся с места происшествия. Позже правоохранители настигли автомобиль и задержали находившихся там троих мужчин. Стрелок был идентифицирован как Роберт Кенни Нокс, 22 года. Еще двоим задержанным — водителю и пассажиру на заднем сиденье — 21 и 22 года соответственно. Все трое были доставлены в отдел для допроса.