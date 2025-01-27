Один человек погиб и восемь ранены из-за стрельбы в ночном клубе в США

«Примерно в 2:05 утра (11:05 мск) 26 января 2025 года Центр экстренной связи Амарилло получил многочисленные звонки на номер 911 с сообщениями о стрельбе. Очевидец сообщил, что автомобиль подъехал ко входу открытого ночного клуба, и неизвестный человек открыл огонь по толпе из винтовки», — говорится в пресс-релизе полицейского департамента Амарилло.
Сообщается, что, выпустив несколько пуль, преступник сел в машину и скрылся с места происшествия. Позже правоохранители настигли автомобиль и задержали находившихся там троих мужчин. Стрелок был идентифицирован как Роберт Кенни Нокс, 22 года. Еще двоим задержанным — водителю и пассажиру на заднем сиденье — 21 и 22 года соответственно. Все трое были доставлены в отдел для допроса.
Предварительно, причиной стрельбы стал конфликт в баре. Подозреваемые покинули заведение, но потом вернулись на машине и открыли огонь по людям.
Один из пострадавших, 25-летний Джон Лав Луима, скончался в больнице из-за множественных огнестрельных ранений. Его родственникам уже сообщили о трагедии.
23 января в результате стрельбы в старшей школе города Нэшвилл в США один учащийся погиб и еще один получил ранения. Полиция сообщила, что после инцидента стрелок застрелился.
Ранее, 2 января, сообщалось о том, что в ночном клубе Amazura в Нью-Йорке, расположенном в районе Квинс, произошла массовая стрельба, в результате которой получили ранения минимум 11 человек. Отмечается, что к организации стрельбы причастны двое подозреваемых.