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Взрывчатое вещество хранил в своём гараже житель Хабаровского края

В районе имени Лазо Хабаровского края полицейскими возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатого вещества, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: AmurMedia

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району имени Лазо обнаружили и изъяли у 60-летнего местного жителя сыпучее вещество, похожее на порох, которое он незаконно хранил в сарае.

Согласно заключению экспертизы, изъятое является охотничьим бездымным порохом промышленного изготовления общим весом около 130 грамм. Со слов подозреваемого установлено, что банку с порохом нашел в лесном массиве вблизи поселка Мухен около 20 лет назад. Находку решил оставить себе для личного использования.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Порох изъят, помещен на ответственное хранение и будет уничтожен после решения суда.