Взрывчатое вещество хранил в своём гараже житель Хабаровского края

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району имени Лазо обнаружили и изъяли у 60-летнего местного жителя сыпучее вещество, похожее на порох, которое он незаконно хранил в сарае.
Согласно заключению экспертизы, изъятое является охотничьим бездымным порохом промышленного изготовления общим весом около 130 грамм. Со слов подозреваемого установлено, что банку с порохом нашел в лесном массиве вблизи поселка Мухен около 20 лет назад. Находку решил оставить себе для личного использования.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Порох изъят, помещен на ответственное хранение и будет уничтожен после решения суда.