Взрывчатое вещество хранил в своём гараже житель Хабаровского края

Согласно заключению экспертизы, изъятое является охотничьим бездымным порохом промышленного изготовления общим весом около 130 грамм. Со слов подозреваемого установлено, что банку с порохом нашел в лесном массиве вблизи поселка Мухен около 20 лет назад. Находку решил оставить себе для личного использования.