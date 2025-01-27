Хабаровчанка стала жертвой «лесной» ловушки

59-летняя жительница Хабаровска в конце декабря решила купить дрова через интернет. Наткнувшись на заманчивое объявление, она перевела предоплату 3000 рублей и дожидалась обещанной доставки, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Однако, как только деньги были отправлены, продавец исчез, и телефон больше не отвечал. Не получив товар, женщина обратилась в полицию, где вскоре выяснилось, что злоумышленником оказался 20-летний житель Советской Гавани. Молодой человек создавал фальшивые объявления, используя изображения дров с других сайтов, и собирал деньги за товар, которого не существовало. Его действия попали в поле зрения правоохранителей, которые сейчас проверяют его на причастность к другим аналогичным схемам.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.
Это дело стало напоминанием о том, как важно быть осторожным при покупке товаров в интернете, не доверять сомнительным объявлениям и всегда проверять информацию.