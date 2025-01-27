Хабаровчанка стала жертвой «лесной» ловушки

Однако, как только деньги были отправлены, продавец исчез, и телефон больше не отвечал. Не получив товар, женщина обратилась в полицию, где вскоре выяснилось, что злоумышленником оказался 20-летний житель Советской Гавани. Молодой человек создавал фальшивые объявления, используя изображения дров с других сайтов, и собирал деньги за товар, которого не существовало. Его действия попали в поле зрения правоохранителей, которые сейчас проверяют его на причастность к другим аналогичным схемам.