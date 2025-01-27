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В Тверской области уничтожили украинский беспилотник

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны России успешно сбили беспилотный летательный аппарат над Тверской областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем местных властей, и все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности населения.

Ранее системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов на территории двух районов и одного городского округа Воронежской области.

В Минобороны РФ также сообщили, что силы ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над Черным морем у берегов Крыма. Беспилотники были выявлены и сбиты в течение 35 минут.