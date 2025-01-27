Полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 1995 году

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве, совершенном почти 30 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В июле 1995 года во Владивостоке было найдено тело 21-летнего мужчины, который скончался от огнестрельного ранения. В ходе расследования в качестве подозреваемых были определены двое знакомых убитого, однако они покинули регион, и дело долгое время оставалось нераскрытым.
Усилия полиции по анализу материалов старых дел привели к тому, что удалось установить местонахождение подозреваемых. Они были задержаны с помощью Росгвардии в городах Лабинск и Комсомольск-на-Амуре. В ближайшее время фигуранты дела будут доставлены во Владивосток для проведения необходимых следственных действий.
Ранее в Санкт-Петербурге была задержана группа преступников, которая в 1995 году совершила похищение и убийство человека. Преступников искали более 30 лет, собирая улики и пытаясь выйти на их след.