Полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 1995 году

Усилия полиции по анализу материалов старых дел привели к тому, что удалось установить местонахождение подозреваемых. Они были задержаны с помощью Росгвардии в городах Лабинск и Комсомольск-на-Амуре. В ближайшее время фигуранты дела будут доставлены во Владивосток для проведения необходимых следственных действий.