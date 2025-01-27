10 ДТП произошло в Иркутске и районе за минувшую неделю

В Иркутске и пригороде за минувшую неделю с 20 по 26 января произошло 10 ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции областного центра, в них получили травмы 11 человек.
— Всего за прошедший период произошло: 161 автоавария, 304 транспортных средства повреждено, — поделились инспекторы.
Также работниками Госавтоинспекции было зарегистрировано два наезда на пешеходов, по одному случаю — наезд на препятствие, стоящее авто и падение пассажира. Пять раз автомобилисты врезались друг в друга.
За семь дней в авариях пострадало 11 человек. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стоимость квартир в Иркутске за прошлый год увеличилась на 6,1%.