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В Швеции задержали судно после повреждения кабеля в Балтийском море

В связи с инцидентом начато предварительное расследование.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Швеции инициировала задержание судна, подозреваемого в повреждении подводного кабеля связи в Балтийском море. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В связи с инцидентом начато предварительное расследование, которое может быть квалифицировано как серьезная диверсия, затрагивающая кабель, соединяющий Швецию и Латвию.

В рамках расследования, которое возглавляет старший прокурор Матс Юнгквист, задействованы различные государственные структуры. В их числе — национальное управление полицейских операций, береговая охрана и вооруженные силы.

Прокуратура акцентирует внимание на важности защиты критической инфраструктуры и готовности реагировать на возможные угрозы. В настоящее время следственные действия продолжаются, и власти стремятся выяснить все обстоятельства произошедшего, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее стало известно о повреждении очередного подводного кабеля, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Запад выдвинул обвинения против России в порче инфраструктуры на Балтике.