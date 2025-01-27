В Швеции задержали судно после повреждения кабеля в Балтийском море

Прокуратура Швеции инициировала задержание судна, подозреваемого в повреждении подводного кабеля связи в Балтийском море. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В связи с инцидентом начато предварительное расследование, которое может быть квалифицировано как серьезная диверсия, затрагивающая кабель, соединяющий Швецию и Латвию.
В рамках расследования, которое возглавляет старший прокурор Матс Юнгквист, задействованы различные государственные структуры. В их числе — национальное управление полицейских операций, береговая охрана и вооруженные силы.
Прокуратура акцентирует внимание на важности защиты критической инфраструктуры и готовности реагировать на возможные угрозы. В настоящее время следственные действия продолжаются, и власти стремятся выяснить все обстоятельства произошедшего, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Ранее стало известно о повреждении очередного подводного кабеля, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Запад выдвинул обвинения против России в порче инфраструктуры на Балтике.