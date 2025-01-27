В Швеции задержали судно после повреждения кабеля в Балтийском море

Прокуратура акцентирует внимание на важности защиты критической инфраструктуры и готовности реагировать на возможные угрозы. В настоящее время следственные действия продолжаются, и власти стремятся выяснить все обстоятельства произошедшего, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.