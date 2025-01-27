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В Красноярском крае за сутки потушили 25 пожаров

В Красноярском крае за сутки при пожарах погибли два человека.

Источник: МЧС РФ

За прошедшие сутки в Красноярском крае произошло 25 пожаров, в которых погибли два человека. Об этом сегодня, 27 января, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в поселке Курагино на улице Челябинская загорелся частный жилой дом. На месте происшествия работали девять спасателей и две автоцистерны.

— Во время боевой разведки обнаружили погибшего хозяина дома. Огонь потушили на площади четырех квадратных метров к 14:49, — говорят сотрудники ведомства.

Предварительно, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

За неделю сотрудники краевого МЧС потушили 109 пожаров. Чаще всего возгорания возникали из-за короткого замыкания электропроводки (38 случаев), неосторожного обращения с огнем (31) и неправильной эксплуатации печи (30).

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