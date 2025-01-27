ТАСС: СК объявил в розыск Моргенштерна по делу о нарушении закона об иноагентах

Минюст РФ 6 мая 2022 года внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — медиакомпания Yoola Labs Ltd. (Израиль) и Украина. Минюст в своем решении указывал, что Моргенштерн с 2020 по 2022 год получил переводы на сумму более 29 млн рублей из Израиля от компании Yoola Labs Ltd. Деньги были получены за политические посты в Telegram-канале «Не Моргенштерн». В сентябре 2024 года по материалам проверки прокуратуры Москвы в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности). Рэпер неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента.