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В Приангарье четырехлетняя девочка, играя, чуть не оставила бабушку без дома

В воскресенье, 26 января, четырехлетняя девочка, играя, устроила пожар в селе Оса, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: МЧС РФ

Как рассказали в пресс-службе МЧС Иркутской области, ребенок, ненадолго оставшись без присмотра, нашел коробок спичек:

«Девочка начала их поджигать и раскидывать по дому. Одна из спичек попала на мягкую детскую плюшевую сумку. Игрушка загорелась. От нее пламя перешло на ковер».

Домочадцы успели быстро потушить разгоравшийся пожар. Никто в огне не пострадал.

К слову, детские шалости с огнем далеко не всегда оканчиваются так удачно. Например, пару недель назад в Тулуне подростки начисто спалили заброшенный дом.

пожары