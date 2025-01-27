В Приангарье четырехлетняя девочка, играя, чуть не оставила бабушку без дома

Как рассказали в пресс-службе МЧС Иркутской области, ребенок, ненадолго оставшись без присмотра, нашел коробок спичек:
«Девочка начала их поджигать и раскидывать по дому. Одна из спичек попала на мягкую детскую плюшевую сумку. Игрушка загорелась. От нее пламя перешло на ковер».
Домочадцы успели быстро потушить разгоравшийся пожар. Никто в огне не пострадал.
К слову, детские шалости с огнем далеко не всегда оканчиваются так удачно. Например, пару недель назад в Тулуне подростки начисто спалили заброшенный дом.