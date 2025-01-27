Два человека погибли в ДТП в Иркутской области за неделю

В период с 20 по 26 января аварии происходили из-за выезда на встречку, нарушения проезда светофора и очередности проезда, а также несоблюдения скоростного проезда. Ещё в 15 случаях обнаружили недостатки в состоянии дороги. Это была неразличимая разметка, отсутствие пешеходов и дорожных знаков.