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Два человека погибли в ДТП в Иркутской области за неделю

Всего за этот период произошло 19 аварий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за неделю произошло 19 аварий. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в них пострадали 20 человек, а еще двое погибли. Также было повреждено 35 транспортных средств.

— В двух случаях водители управляли транспортными средствами не имея права управления, два водителя оставили место ДТП, — поделились в ведомстве.

В период с 20 по 26 января аварии происходили из-за выезда на встречку, нарушения проезда светофора и очередности проезда, а также несоблюдения скоростного проезда. Ещё в 15 случаях обнаружили недостатки в состоянии дороги. Это была неразличимая разметка, отсутствие пешеходов и дорожных знаков.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 10 аварий произошло в Иркутске и пригороде за неделю.