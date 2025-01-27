Под Челябинском фура скатилась с дороги и врезалась в дерево, водитель погиб

В Челябинской области в ДТП попал грузовик Volvo.
На дороге Старокамышинск-Октябрьское фура съехала в кювет и столкнулась с деревом.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 53-летний водитель грузовика погиб на месте аварии.
Водитель грузовика погиб после столкновения с деревом.
В Челябинской области в ДТП попал грузовик Volvo.
На дороге Старокамышинск-Октябрьское фура съехала в кювет и столкнулась с деревом.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 53-летний водитель грузовика погиб на месте аварии.