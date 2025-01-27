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Под Челябинском фура скатилась с дороги и врезалась в дерево, водитель погиб

Водитель грузовика погиб после столкновения с деревом.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Челябинской области в ДТП попал грузовик Volvo.

На дороге Старокамышинск-Октябрьское фура съехала в кювет и столкнулась с деревом.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 53-летний водитель грузовика погиб на месте аварии.