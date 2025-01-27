Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области пенсионер получил 9 лет за убийство знакомой

В Новосибирском районе суд признал 60-летнего местного жителя виновным в убийстве своей знакомой.

Источник: AP 2024

По данным регионального СК, в январе 2024 года обвиняемый находился в одном из поселков Новосибирского района вместе с потерпевшей. Между ними возникла ссора на фоне незначительного повода. В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами, а также использовал деревянную швабру и нож, поразив жизненно важные органы. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, Бастрыкин взял под контроль травмы ребенка на ледяной горке в Новосибирске.