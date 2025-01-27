В Новосибирской области пенсионер получил 9 лет за убийство знакомой

По данным регионального СК, в январе 2024 года обвиняемый находился в одном из поселков Новосибирского района вместе с потерпевшей. Между ними возникла ссора на фоне незначительного повода. В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами, а также использовал деревянную швабру и нож, поразив жизненно важные органы. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия.