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Полиция Уральска задержала подозреваемых в грабежах девушек

Полиция Уральска задержала двух девушек, подозреваемых в вымогательстве и грабежах.

Источник: Polisia.kz

АСТАНА, 27 янв. — Sputnik. Полиция Уральска задержала двух девушек, подозреваемых в вымогательстве и грабежах.

По данным следствия, в октябре прошлого года девушки принудили студентку колледжа перевести 40 тысяч тенге с ее банковского счета.

«В ходе расследования также выяснилось, что одна из задержанных причастна к другим преступлениям. Она вымогала деньги у школьницы, похитила средства учащейся колледжа и украла мобильный телефон другой девушки, который затем сдала в ломбард», — сообщили в МВД Казахстана.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

Полиция напоминает, что соответствии с Уголовным кодексом за грабеж и вымогательство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, в зависимости от тяжести совершенных преступлений.