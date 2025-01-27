Полиция Уральска задержала подозреваемых в грабежах девушек

АСТАНА, 27 янв. — Sputnik. Полиция Уральска задержала двух девушек, подозреваемых в вымогательстве и грабежах.
По данным следствия, в октябре прошлого года девушки принудили студентку колледжа перевести 40 тысяч тенге с ее банковского счета.
«В ходе расследования также выяснилось, что одна из задержанных причастна к другим преступлениям. Она вымогала деньги у школьницы, похитила средства учащейся колледжа и украла мобильный телефон другой девушки, который затем сдала в ломбард», — сообщили в МВД Казахстана.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
Полиция напоминает, что соответствии с Уголовным кодексом за грабеж и вымогательство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, в зависимости от тяжести совершенных преступлений.