Полиция Уральска задержала подозреваемых в грабежах девушек

«В ходе расследования также выяснилось, что одна из задержанных причастна к другим преступлениям. Она вымогала деньги у школьницы, похитила средства учащейся колледжа и украла мобильный телефон другой девушки, который затем сдала в ломбард», — сообщили в МВД Казахстана.