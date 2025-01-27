В Перми ищут пропавшего две недели назад 15-летнего подростка

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми нашли погибшим пропавшего без вести 25-летнего мужчину, который исчез 16 января. Он жил в Индустриальном районе с отцом. В день пропажи мужчина отправился в сторону Андроновского леса. Больше его не видели.