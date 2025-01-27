В Перми ищут пропавшего две недели назад 15-летнего подростка

Подросток в возрасте 15 лет, пропавший две недели назад, разыскивается в Перми, сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Юношу зовут Семён Родионов.
«13 января он вышел из дома на улице Севанской в Орджоникидзевском районе и исчез», — рассказали в поисковом отряде.
Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза.
Пропавший был одет в двустороннюю куртку (с одной стороны она чёрная, с другой — красная с белой полоской), тёмно-синие джинсы, балаклаву, чёрные кроссовки Nike с зелёной полоской. Особая примета — два вихра на затылке.
Всех, кто видел подростка, просят позвонить в полицию по телефону 102 или связаться с волонтёрами поискового отряда по номеру 204−49−04.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми нашли погибшим пропавшего без вести 25-летнего мужчину, который исчез 16 января. Он жил в Индустриальном районе с отцом. В день пропажи мужчина отправился в сторону Андроновского леса. Больше его не видели.