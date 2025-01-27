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Глава СК РФ Бастрыкин затребовал доклад после избиения ученика лицея в Перми

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки инцидента с участием учащихся лицея в Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра СКР.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о происшествии, случившемся 21 января, уточняет perm.aif.ru. В местных соцсетях тогда стали распространяться видеоролики с дракой лицеистов. На кадрах дети наносят друг другу удары, а потом борются на полу. Один из мальчиков в ходе потасовки потерял сознание. В департаменте образования позже объяснили, что дети подрались из-за рассадки в классе.

«Руководство учреждения скрывает произошедшее от общественности», — утверждают следователи.

Доклад о промежуточных результатах проверки и принятых мерах поручено сделать руководителю регионального управления ведомства Денису Головкину.

Отмечается, что ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.