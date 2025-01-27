Глава СК РФ Бастрыкин затребовал доклад после избиения ученика лицея в Перми

Речь идет о происшествии, случившемся 21 января, уточняет perm.aif.ru. В местных соцсетях тогда стали распространяться видеоролики с дракой лицеистов. На кадрах дети наносят друг другу удары, а потом борются на полу. Один из мальчиков в ходе потасовки потерял сознание. В департаменте образования позже объяснили, что дети подрались из-за рассадки в классе.