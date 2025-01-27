Крупные предприятия Уфы объявили о массовом наборе сотрудников

В Уфе крупные предприятия объявили о наборе сотрудников. На некоторые из столичных заводов требуется тысячи человек.
Так, самый массовый набор сотрудников происходит в ПАО «ОДК-УМПО», которое разместило более 3,5 тысяч вакансий. Предприятие нуждается в десятках инженерах-конструкторах, лаборантах, слесарях и фрезеровщиках. Зарплаты будущих работников превышают 100 тысяч рублей.
Также вакансии объявили в В ООО «ЮгСтройСнаб», где нуждаются в 480 работников, а также в В АО «Стеклонит», где свободно 161 рабочее место.
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