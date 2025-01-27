Водитель грузовика погиб в ДТП на свердловской трассе

Смертельное ДТП произошло вечером 26 января на 70-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень недалеко от Богдановича. По данным свердловской ГИБДД, 51-летний водитель грузового автомобиля Shacman, перевозивший щебень, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой автомашиной Hino, груженой продовольственными товарами. После столкновения грузовики съехали на обочину, где впоследствии произошло опрокидывание одного из них на бок с дальнейшим выпадением груза.
«В результате ДТП водитель автомобиля Hino, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в Госавтоинспекции.
Водитель Shacman с различными травмами доставлен в больницу.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят расследование.