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Водитель грузовика погиб в ДТП на свердловской трассе

Смертельная авария случилась на Тюменском тракте вечером 26 января.

Смертельное ДТП произошло вечером 26 января на 70-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень недалеко от Богдановича. По данным свердловской ГИБДД, 51-летний водитель грузового автомобиля Shacman, перевозивший щебень, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой автомашиной Hino, груженой продовольственными товарами. После столкновения грузовики съехали на обочину, где впоследствии произошло опрокидывание одного из них на бок с дальнейшим выпадением груза.

«В результате ДТП водитель автомобиля Hino, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель Shacman с различными травмами доставлен в больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят расследование.