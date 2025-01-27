Водитель грузовика погиб в ДТП на свердловской трассе

Смертельное ДТП произошло вечером 26 января на 70-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень недалеко от Богдановича. По данным свердловской ГИБДД, 51-летний водитель грузового автомобиля Shacman, перевозивший щебень, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой автомашиной Hino, груженой продовольственными товарами. После столкновения грузовики съехали на обочину, где впоследствии произошло опрокидывание одного из них на бок с дальнейшим выпадением груза.