Страшная история произошла в Андижане: отец до смерти избил свою дочь за булочку из школьного буфета

Отец 11-летней девочки привязал её за ноги веревкой и жестоко избил черным резиновым ремнем. Ребенок скончался от полученных телесных повреждений.
По словам учителей, шестиклассница несколько раз брала еду из школьного буфета без разрешения. Об этом сообщили её отцу, что вызвало у него ярость. Вернувшись домой, мужчина в качестве «воспитательной меры» начал безжалостно избивать девочку ремнем, нанося удары по разным частям тела. Его действия оказались настолько жестокими, что привели к тяжелым травмам, несовместимым с жизнью. В порыве гнева отец превратился в убийцу собственного ребёнка.
На суде дед погибшей девочки попытался объяснить, что ребёнок не совершал ничего серьёзного.
«Она никогда не брала ничего. Жила со мной, и если ей нужны были деньги, она могла взять небольшую сумму у мачехи. В школе могла потратить 10−20 тысяч сумов, но не больше. Она была хорошей девочкой, общительной и доброй», — рассказал он.
По факту жестокого убийства состоялся суд. Преступление квалифицировали по части 3, пункту «д» статьи 104 Уголовного кодекса — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Отец был приговорён к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.
Этот случай не только всколыхнул общество, но и заставил задуматься о многих проблемах: жестокости в семьях, отсутствии терпимости и понимания, а также безответственности взрослых за жизнь и здоровье своих детей. Как трагедия могла бы быть предотвращена? Кто должен был вмешаться, чтобы этого не произошло? Ответы на эти вопросы до сих пор остаются неясными.
Важно помнить, что ответственность за безопасность и благополучие детей лежит на родителях. И никакая обида или гнев не могут оправдать жестокость, особенно к самым беззащитным.