Страшная история произошла в Андижане: отец до смерти избил свою дочь за булочку из школьного буфета

Этот случай не только всколыхнул общество, но и заставил задуматься о многих проблемах: жестокости в семьях, отсутствии терпимости и понимания, а также безответственности взрослых за жизнь и здоровье своих детей. Как трагедия могла бы быть предотвращена? Кто должен был вмешаться, чтобы этого не произошло? Ответы на эти вопросы до сих пор остаются неясными.