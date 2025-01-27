Похищенное во время январских событий оружие изъяло МВД Казахстана

«Всего за последние два года подразделениями по борьбе с организованной преступностью из незаконного оборота изъято более одной тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий. Работа в данном направлении находится на особом контроле министерства внутренних дел», — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.