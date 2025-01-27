Похищенное во время январских событий оружие изъяло МВД Казахстана

АСТАНА, 27 янв. — Sputnik. МВД Казахстана сообщило об изъятии оружия в регионах, всего более 1 тысячи единиц.
С начала 2025 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято 20 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе четыре похищенных в период январских событий, а также шесть гранат и свыше 150 боеприпасов различного калибра.
В Актобе оперативники УБОП и учреждения УИС на территории садоводческого общества изъяли винтовку ТОЗ с 56 патронами и гранату Ф-1.
В Алматинской области обнаружены два ружья, граната РГД-5 и 20 патронов автомата Калашникова, а также два пистолета Макарова, которые значатся похищенными в ходе январских событий.
В Талдыкоргане оперативниками УБОП в ходе реализации поступившей информации у местного жителя из автомобиля изъято пять травматических пистолетов.
«Всего за последние два года подразделениями по борьбе с организованной преступностью из незаконного оборота изъято более одной тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий. Работа в данном направлении находится на особом контроле министерства внутренних дел», — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Работа по обнаружению и изъятию оружия продолжается, отметили в МВД.