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Менеджер из Екатеринбурга отдала лжеброкерам более 7 миллионов

Менеджер одной из екатеринбургских фирм стала жертвой мошенников, которые под видом брокеров выманили у нее 7 миллионов 123 тысячи 439 рублей под предлогом «инвестирования».

По данным заявительницы, она зарегистрировала свою электронную почту на сайте инвестиционной платформы. Затем с ней с помощью мессенджера связался неизвестный, предложивший заработать на «бирже» и внести небольшую сумму, чтобы проверить качество работы инвестплощадки.

Потерпевшая под диктовку злоумышленника внесла на его электронный кошелек все свои деньги и оформила кредит на 7123439 ₽ После всех операций она начала подозревать, что сайт «платформы» и ее «куратор» — мошенники.

Когда она написала «брокеру» сообщение, он ее заблокировал. Тогда потерпевшая и поняла, что ее обманули.

Также, как сообщило Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, на прошлой неделе благодаря профилактической работе МВД совместно с кредитными организациями и полицией были пресечены мошеннические действия в отношении пенсионерки.

20 января сотрудники ОП № 4 УМВД по Екатеринбургу с помощью персонала отделения банка в Ленинском районе предотвратили хищение 300 тыс. руб. у местной жительницы.