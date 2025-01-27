Более 20 миллионов рублей отдали аферистам жители Екатеринбурга

В связи с этим начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица вновь возглавил массовый рейд по профилактике мошенничества.
Рейд прошел на территории обслуживания ОП № 8 Верх-Исетского района. В мероприятии участвовали сотрудники УМВД России по Екатеринбургу, строевые подразделения екатеринбургского полицейского гарнизона.
25 января правоохранители побеседовали с жителями, в том числе пожилыми, и сообщили им о наиболее распространенных схемах обмана, о способах распознания злоумышленников, о первоочередных мерах, которые нужно предпринять, чтобы не пострадать от жуликов.
Операция вызвана непрекращающимся ростом количества дистанционных хищений денег у населения путем обмана, сообщило Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Как сообщалось ранее, накануне злоумышленники под видом брокеров убедили менеджера одной из екатеринбургских компаний отдать ее личные и заемные деньги на 7 123 439 рублей.
Женщина зарегистрировала электронную почту на сайте инвестплатформы. С ней связался неизвестный, предложивший заработать на «бирже» и убедил ее перевести все накопления на указанный счет.