Мужчине, который напал на подростка-продавца в ТЦ Бурятии, дали условный срок

В Улан-Удэ республики Бурятия вынесли решение по делу о нападении на подростка. Как сообщают на сайте Октябрьского районного суда, все произошло в одном из торговых центров. Мужчина начал выяснять отношения с несовершеннолетним продавцом бутика.
— Используя в качестве оружия попадавшиеся под руку предметы, в том числе увесистые электронные торговые весы с металлическими элементами и бутылку с бытовой химией, нанес указанному продавцу различные телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью последнего, — поделились в пресс-службе суда.
На заседании мужчина раскаялся, а свои действия объяснил эмоциональным порывом. Как итог ему дали два года и 10 месяцев лишения свободы условно. Также назначили испытательный срок в три года. Приговор ещё в законную силу не вступил.