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«Тойота» врезалась в электроопору в Хабаровском крае

Водитель получил травмы головы.

Источник: Комсомольская правда

На Комсомольском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Нарушение скоростного режима и потеря контроля над управлением стали причиной происшествия. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Водитель Toyota Cresta, не справившись с управлением, съехал с дороги, ударившись о снежный вал и электроопору.

«В это время Toyota Corolla Axio, пытаясь избежать столкновения, резко свернула, повредив барьерное и пешеходное ограждения, а затем теплотрассу», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.

Пострадавший водитель «Кресты» получил травмы головы. Обе машины серьезно повреждены.