«Тойота» врезалась в электроопору в Хабаровском крае

На Комсомольском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Нарушение скоростного режима и потеря контроля над управлением стали причиной происшествия. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Водитель Toyota Cresta, не справившись с управлением, съехал с дороги, ударившись о снежный вал и электроопору.
«В это время Toyota Corolla Axio, пытаясь избежать столкновения, резко свернула, повредив барьерное и пешеходное ограждения, а затем теплотрассу», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
Пострадавший водитель «Кресты» получил травмы головы. Обе машины серьезно повреждены.