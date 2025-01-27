В 2024 году на производстве в Казахстане погибли 202 человека

В министерстве добавили, что в целях профилактики и недопущения нарушений 3262 предприятия страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда. С 2019 года МТСЗН ведется работа по продвижению концепции «Нулевого травматизма — Vision Zero». На сегодняшний день к ней присоединились 605 предприятий.