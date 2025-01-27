В 2024 году на производстве в Казахстане погибли 202 человека, пострадали — 1408 работников, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.
Как сообщает ведомство, высокий уровень травматизма преимущественно сохраняется в промышленных регионах республики. Так, в Карагандинской области пострадало 159 человек, в Восточно-Казахстанской — 124, в Павлодарской — 112, в области Абай — 101, в Костанайской — 91, также в Алматы — 116 человек.
В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса — 18,3% и в строительной отрасли — 10,1%.
Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились: неудовлетворительная организация производства работ (35,5%); грубая неосторожность самого пострадавшего (31%); нарушение правил автодорожного движения (8,2%); нарушение правил безопасности и охраны труда (7,6%).
«При этом производственный травматизм по итогам прошлого года снизился на 4,5% по сравнению с 2023 годом. По итогам 2024 года уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,20», — отметили в Минтруда.
В министерстве добавили, что в целях профилактики и недопущения нарушений 3262 предприятия страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда. С 2019 года МТСЗН ведется работа по продвижению концепции «Нулевого травматизма — Vision Zero». На сегодняшний день к ней присоединились 605 предприятий.
На объектах строительства продолжается работа по внедрению вертикальной модели контроля, предусматривающей ответственность и контроль генеральным подрядчиком за всеми субподрядчиками по вопросам безопасности труда на объекте. Данную модель контроля внедрили 318 предприятий республики.
Кроме того, запущен электронный сервис «Онлайн трудовой консультант», который позволяет работодателям пройти самопроверку соблюдения требований охраны труда. С момента запуска сервиса им воспользовались 42985 работодателей.
Реализуется Концепция безопасного труда Республики Казахстан на 2024−2030 годы, которая предусматривает четыре основных направления. Это модернизация национальной системы охраны труда на основе риск-ориентированного подхода, экономическое стимулирование мер по снижению риска на рабочих местах, развитие профкомпетенций и научного потенциала, а также повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда.