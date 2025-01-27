Мошенники за неделю обманули минимум 64 жителя Хабаровского края

По сообщению прокуратуры Хабаровского края, с начала года жертвами IT-хищений стали 150 граждан. Общая сумма причиненного им ущерба составила 42,3 млн рублей. На прошлой неделе 64 жителя края лишились 21,5 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Переход по фишинговым ссылкам стал на прошлой неделе самым частым способом обмана. 16 человек пытались купить товары в онлайн-магазинах или оплатить их через систему быстрых платежей. В итоге покупатели остались без товаров и денег. Популярными мошенническими схемами остаются обещания заработка на инвестициях или бирже, а также звонки от лжесотрудников силовых ведомств, социальных служб и кредитных организаций, предлагавших спасти якобы находящиеся под угрозой сбережения на «безопасных» счетах.
Схему с обещанием кешбэка использовали для обмана жителя Нанайского района. О начислении ему рассказал по телефону «сотрудник банка» и сообщил, что получить деньги можно, продиктовав код из поступившего СМС-сообщения. Проследовав инструкциям, мужчина обнаружил, что с его банковских счетов неизвестные списали 90 тыс. рублей.
Участились случаи потери денег невнимательными владельцами банковских карт. Чаще всего потерянные карты находили недобросовестные люди и вместо того, чтобы сообщить в полицию или в банк, оплачивали ими свои покупки.
Хабаровчанка выслушала приговор суда за прошлогоднее преступление. Она попросила у коллеги телефон для перевода на ее банковский счет денежных средств и последующего их снятия. Получив пароли к приложениям, подсудимая оформила от ее имени четыре кредита на общую сумму более 1,2 млн рублей. Деньги перевела на свой счет. Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
В Комсомольске-на-Амуре мошенники, воспользовавшись личными данными пенсионера, оформили на него микрокредит, полученные деньги присвоили. Ничего не подозревая о кредитных обязательствах, через три месяца пенсионер обратился в банк с заявкой на оформление кредита, но узнал об испорченной кредитной истории из-за неоплаты по микрозайму, оформленному мошенниками.
Прокуратура города обратилась в суд с иском о признании заключенного договора займа недействительным. Решением Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре требования прокурора удовлетворены. Мужчина освобожден от выплаты денежных средств.