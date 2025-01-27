Мошенники за неделю обманули минимум 64 жителя Хабаровского края

Переход по фишинговым ссылкам стал на прошлой неделе самым частым способом обмана. 16 человек пытались купить товары в онлайн-магазинах или оплатить их через систему быстрых платежей. В итоге покупатели остались без товаров и денег. Популярными мошенническими схемами остаются обещания заработка на инвестициях или бирже, а также звонки от лжесотрудников силовых ведомств, социальных служб и кредитных организаций, предлагавших спасти якобы находящиеся под угрозой сбережения на «безопасных» счетах.