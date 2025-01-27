Шоколадный Робин Гуд из Хабаровска раздал добычу детям

Схема преступления оказалась необычной: мужчина и женщина зашли в магазин, где дама отвлекала продавца беседой, а её спутник тем временем складывал шоколадные плитки в рюкзак. Когда мужчина направился к выходу, продавец потребовал либо оплатить товар, либо вернуть его на место. Однако подозреваемый проигнорировал замечание, выбежал на улицу и скрылся. Сразу после инцидента был вызван представитель собственника, который оценил ущерб в 4000 рублей.