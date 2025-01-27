Шоколадный Робин Гуд из Хабаровска раздал добычу детям

В Хабаровске в одном из магазинов на улице Яшина в Кировском районе Хабаровска произошёл забавный инцидент, сообщает «АиФ-Дальинформ». В полицию обратился продавец торговой точки, заявив о краже шоколада.
Схема преступления оказалась необычной: мужчина и женщина зашли в магазин, где дама отвлекала продавца беседой, а её спутник тем временем складывал шоколадные плитки в рюкзак. Когда мужчина направился к выходу, продавец потребовал либо оплатить товар, либо вернуть его на место. Однако подозреваемый проигнорировал замечание, выбежал на улицу и скрылся. Сразу после инцидента был вызван представитель собственника, который оценил ущерб в 4000 рублей.
«Оперативники отдела полиции № 7 завели дело по статье “Грабеж” (часть 1 статьи 161 УК РФ), которая предусматривает до 4 лет лишения свободы», — сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов.
Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — 32-летнего местного жителя, ранее не раз привлекавшегося к ответственности за кражи и мошенничество. На допросе мужчина рассказал, что после совершения кражи раздал шоколад детям на детской площадке во дворе своего дома. Сейчас этот факт проверяется.
Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе следственных действий он возместил владельцу магазина часть ущерба — около 2500 рублей.