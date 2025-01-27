Пожар тушили в бизнес-центре в Выборгском районе Петербурга

Пожар возник ночью 27 января в бизнес-центре «Мезон Плаза» в Выборгском районе Петербурга. Огонь появился на пятом этаже в помещении площадью 25 квадратных метров. Пламя охватило один «квадрат». Чтобы его потушить, спасателям потребовалось около получаса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Сообщение о пожаре на Большом Сампсониевском проспекте, 28к2, поступило в экстренные службы в 01:24. В 01:50 пожар был ликвидирован, — добавили в ведомстве.
К счастью, никто в ЧП не пострадал. Что стало причиной возникновения огня, не уточняется. На месте работали четыре пожарные машины и 17 спасателей.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что 42 человека эвакуировали из горящей многоэтажки на Якорной улице. Огонь охватил пять квадратных метров. ЧП обошлось без пострадавших.