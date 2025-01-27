Ячейку дропперов ликвидировали в Казахстане

Как сообщила пресс-служба департамента полиции региона, в рамках расследования установлено более 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы.
«Каждый участник использовал от 5 до 7 банковских счетов и получал от 1 до 3 процентов с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы. В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более 8 миллионов тенге, а также выявлен криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов», — сообщили в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания. Полиция предупредила казахстанцев о необходимости быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц. Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию.
Дроп, или «денежный мул» — этот тот человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала «транзитной» для украденных мошенниками денег. Он переводит незаконно полученные денежные средства между разными счетами с конечной целью — передать средства создателю этой цепочки за определенное вознаграждение.