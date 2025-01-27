Ячейку дропперов ликвидировали в Казахстане

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания. Полиция предупредила казахстанцев о необходимости быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц. Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию.