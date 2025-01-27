Микрорайон на северо-западе Челябинска остался без воды из-за коммунальной аварии

Без воды остались административные здания по улице Косарева, 77 и 95, дома частного сектора по улицам Колхозная, Партизанская, Речная, Парашютная, Электродная, Спорта, многоквартирные дома 31 и 33 по улице Колхозная, 44 и 46 по улице Краснознаменная.