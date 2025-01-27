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Микрорайон на северо-западе Челябинска остался без воды из-за коммунальной аварии

Микрорайон на северо-западе Челябинска остался без воды из-за коммунальной аварии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

«Для проведения восстановительных работ на водоводе по улице Колхозная (Калининский район) специалисты аварийно-восстановительной бригады СП “Горводопровод” временно ограничили подачу ресурса», — говорится в объявлении МУП «ПОВВ».

Без воды остались административные здания по улице Косарева, 77 и 95, дома частного сектора по улицам Колхозная, Партизанская, Речная, Парашютная, Электродная, Спорта, многоквартирные дома 31 и 33 по улице Колхозная, 44 и 46 по улице Краснознаменная.

Завершить необходимый комплекс работ планируется к 18:00.

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