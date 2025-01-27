22 пожара потушили в Свердловской области, один человек пострадал

На Среднем Урале за прошедшие сутки ликвидировали 22 пожара, 73% из которых случились в жилом секторе. «Спасены два человека. В результате пожаров пострадал один человек», — сообщили в региональном МЧС.
Так, накануне в Богдановиче на улице Рокицанская на площади 6 квадратных метров горела частная конюшня. В результате пожара ожоги получил владелец конюшни. С огнем боролись 6 спасателей на двух спецмашинах, его потушили за 7 минут. Животные при пожаре не пострадали.
В поселке Первомайский под Березовским на улице Зеленая огонь повредил два частных жилых дома и надворные постройки. Пожар на площади 142 «квадрата» тушили около часа 13 специалистов и три единицы техники.
В Нижнем Тагиле на проспекте Дзержинского горела квартира на третьем этаже пятиэтажки.
«Огнеборцами из дома спасены два человека с помощью спасустройств. На пожаре работали 12 пожарных и 5 единиц техники. Специалистам потребовалось 10 минут, чтобы справиться с огнем», — рассказали в МЧС.
В поселке Белореченском Белоярского района на улице Октябрьская сгорели частные баня и гараж на площади 51 квадратный метр. Огонь потушили в течение 29 минут.
В Тавде на улице 4-й Пятилетки огонь повредил входную группу одной из квартир в пятиэтажном жилом доме. Пожар потушили до прибытия пожарных сами жильцы первичными средствами пожаротушения.