22 пожара потушили в Свердловской области, один человек пострадал

Так, накануне в Богдановиче на улице Рокицанская на площади 6 квадратных метров горела частная конюшня. В результате пожара ожоги получил владелец конюшни. С огнем боролись 6 спасателей на двух спецмашинах, его потушили за 7 минут. Животные при пожаре не пострадали.