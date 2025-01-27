Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпера-иноагента Моргенштерна СК объявил в розыск

Следком объявил в розыск Моргенштерна*

Источник: Комсомольская правда

Признанного иноагентом рэпера Алишера Валеева из Уфы, выступающим под псевдонимом Morgenstern*, Следственный комитет России объявил в розыск. В ведомстве пояснили, что на звезду российского шоу-бизнеса заведено уголовное дело о нарушении им порядка деятельности иностранного агента.

Адвокат Сергей Жорин знаменитого уроженца Уфы не опроверг и не подтвердил объявлено о розыске. По его словам, оснований для подобных мер у следствия не было.

*признан в РФ иноагентом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.