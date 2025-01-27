Рэпера-иноагента Моргенштерна СК объявил в розыск

Признанного иноагентом рэпера Алишера Валеева из Уфы, выступающим под псевдонимом Morgenstern*, Следственный комитет России объявил в розыск. В ведомстве пояснили, что на звезду российского шоу-бизнеса заведено уголовное дело о нарушении им порядка деятельности иностранного агента.
Адвокат Сергей Жорин знаменитого уроженца Уфы не опроверг и не подтвердил объявлено о розыске. По его словам, оснований для подобных мер у следствия не было.
*признан в РФ иноагентом.
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