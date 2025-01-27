Молодая мама из Самары хотела подработать на инвестициях и лишилась денег

А еще через несколько дней у женщины попросили оплатить комиссию — 75 тысяч рублей. Якобы, это нужно, чтобы забрать заработанные деньги. Женщина оплатила «комиссию», но обещанного дохода так и не увидела. А незнакомец, обещавший ей заработок на инвестициях, на связь выходить перестал. Заведено уголовное дело, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.