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В Лабинске задержали одного из подозреваемых в убийстве в 1995 году

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве, которое было совершено 30 лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В июле 1995 года во Владивостоке нашли тело 21-летнего парня, умершего от огнестрельного ранения. Под подозрение попали двое знакомых убитого. Они покинули Приморский край, и уголовное дело об убийстве долгое время оставалось нераскрытым.

Как пояснила Ирина Волк, убийство раскрыли сотрудники ГУУР МВД России, полицейские из Приморского и Краснодарского краев, Комсомольска-на-Амуре, а также следователи СУ СКР по Приморскому краю. Они вышли на след подозреваемых, которых задержали при поддержке Росгвардии по местам жительства в Лабинске Краснодарского края и Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

Фигурантов доставят во Владивосток для проведения следственных действий.