В Лабинске задержали одного из подозреваемых в убийстве в 1995 году

Как пояснила Ирина Волк, убийство раскрыли сотрудники ГУУР МВД России, полицейские из Приморского и Краснодарского краев, Комсомольска-на-Амуре, а также следователи СУ СКР по Приморскому краю. Они вышли на след подозреваемых, которых задержали при поддержке Росгвардии по местам жительства в Лабинске Краснодарского края и Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.