В Ростове неизвестный устроил поджог на заправке

По данным ведомства, владелец автомобильной заправочной станции сообщил о незнакомце, который поджег одну из бензоколонок. Пожарные быстро приехали на место ЧП и оперативно ликвидировали огонь. Затем на место прибыли правоохранители. Они осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения.