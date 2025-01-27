В Ростове неизвестный устроил поджог на заправке

Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось ночью 26 января.
По данным ведомства, владелец автомобильной заправочной станции сообщил о незнакомце, который поджег одну из бензоколонок. Пожарные быстро приехали на место ЧП и оперативно ликвидировали огонь. Затем на место прибыли правоохранители. Они осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности злоумышленника, а также иных обстоятельства произошедшего.