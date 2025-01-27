Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове неизвестный устроил поджог на заправке

В Ростове-на-Дону неизвестный поджег бензоколонку.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось ночью 26 января.

По данным ведомства, владелец автомобильной заправочной станции сообщил о незнакомце, который поджег одну из бензоколонок. Пожарные быстро приехали на место ЧП и оперативно ликвидировали огонь. Затем на место прибыли правоохранители. Они осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности злоумышленника, а также иных обстоятельства произошедшего.

пожары