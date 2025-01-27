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В Ростове-на-Дону загорелось здание СИЗО-1

Пожар произошел в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в СИЗО-1 произошло возгорание в одном из помещений административного здания площадью около 5 квадратных метров», — сказал собеседник агентства. Возгорание ликвидировали сотрудники пожарной части учреждения и прибывшего пожарного расчета.

Жертв и пострадавших в результате возгорания нет, учреждение работает в штатном режиме. Организована проверка.

В середине июня прошлого года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело.

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