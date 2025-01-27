Полиция Екатеринбурга задержала предполагаемого лидера грабителей «Жизньмартов»

Как сообщает Telegram-канал УралLIVE, в банде Рамазана в основном состояли подростки из неблагополучных семей, которым он платил за каждое ограбление не более 500 рублей. Большую часть украденного предполагаемый глава банды оставлял себе. Также сообщается, что криминальная история парня началась еще в 15 лет в социально-реабилитационном центре, где он якобы привлекал несовершеннолетних к преступлениям и откуда часто сбегал.