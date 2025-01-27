В Сочи после беспорядков из-за отмены концерта задержали 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Причиной отмены концерта блогера Ивана Золо стала информация о минировании концертной площадки, где должно было состояться выступление артиста.
Часть недовольных зрителей спровоцировала беспорядки. В соцсетях появились видео, на кадрах которого видно, как подростки били по двери с афишей, громко кричали и бросали мусор. На место стихийного митинга пришлось вызывать сотрудников полиции и Росгвардии.
Напомним, несколько дней назад выступление Золо также пришлось отменить в Севастополе. Тогда сотрудники правоохранительных органов приехали на мероприятие уже после начала. Причиной случившегося тоже была названа информация о минировании здания.