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В Сочи после беспорядков из-за отмены концерта задержали 20 человек

В Сочи отменили концерт блогера Ивана Золо.

В Сочи после беспорядков из-за отмены концерта задержали 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Причиной отмены концерта блогера Ивана Золо стала информация о минировании концертной площадки, где должно было состояться выступление артиста.

Часть недовольных зрителей спровоцировала беспорядки. В соцсетях появились видео, на кадрах которого видно, как подростки били по двери с афишей, громко кричали и бросали мусор. На место стихийного митинга пришлось вызывать сотрудников полиции и Росгвардии.

Напомним, несколько дней назад выступление Золо также пришлось отменить в Севастополе. Тогда сотрудники правоохранительных органов приехали на мероприятие уже после начала. Причиной случившегося тоже была названа информация о минировании здания.