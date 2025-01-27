Экс-чиновник из Башкирии выслушал приговор за злоупотребление полномочиями

Как установлено в суде, 65-летний экс-первый заместитель главы районной администрации с 2012 по 2019 годы был председателем межведомственной комиссии. За это время к нему поступали жалобы и просьбы от местных жителей, чтобы их расселили из аварийных домов, однако чиновник своевременно не принял меры о признании жилищ, подлежащими к сносу.