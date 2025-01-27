Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чиновник из Башкирии выслушал приговор за злоупотребление полномочиями

Свою вину мужчина не признал.

Источник: Комсомольская правда

В Бирском районе Башкирии на скамье подсудимых оказался бывший чиновник. Мужчину обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установлено в суде, 65-летний экс-первый заместитель главы районной администрации с 2012 по 2019 годы был председателем межведомственной комиссии. За это время к нему поступали жалобы и просьбы от местных жителей, чтобы их расселили из аварийных домов, однако чиновник своевременно не принял меры о признании жилищ, подлежащими к сносу.

Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 1,5 годам в колонии-поселения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.