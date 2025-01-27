Жители Братска отдали мошенникам почти 300 млн рублей за 2024 год

Жители Братска за минувший год перевели на счета мошенников почти 300 миллионов рублей. Такую сумму озвучили в пресс-службе городской администрации. Для полицейских северной столицы Иркутской области решение вопроса с телефонным и интернет-мошенничеством остается одной из приоритетных задач.