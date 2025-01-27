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Жители Братска отдали мошенникам почти 300 млн рублей за 2024 год

Телефонное мошенничество осталось одним из сложных и приоритетных для решения вопросов.

Источник: Комсомольская правда

Жители Братска за минувший год перевели на счета мошенников почти 300 миллионов рублей. Такую сумму озвучили в пресс-службе городской администрации. Для полицейских северной столицы Иркутской области решение вопроса с телефонным и интернет-мошенничеством остается одной из приоритетных задач.

— Количество преступлений данной категории продолжает увеличиваться. Ущерб, нанесенный братчанам в прошлом году, превысил 296,5 млн руб. Организован комплекс профилактических мер с привлечением имеющихся сил и средств, — поделились в администрации.

Также не прекращается работа по раскрытию преступлений. Порой она ведется в комплексе с другими органами внутренних дел.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионеру из Усолья-Сибирского помогут вернуть украденные мошенниками 150 тысяч рублей.