Жители Братска отдали мошенникам почти 300 млн рублей за 2024 год

Жители Братска за минувший год перевели на счета мошенников почти 300 миллионов рублей. Такую сумму озвучили в пресс-службе городской администрации. Для полицейских северной столицы Иркутской области решение вопроса с телефонным и интернет-мошенничеством остается одной из приоритетных задач.
— Количество преступлений данной категории продолжает увеличиваться. Ущерб, нанесенный братчанам в прошлом году, превысил 296,5 млн руб. Организован комплекс профилактических мер с привлечением имеющихся сил и средств, — поделились в администрации.
Также не прекращается работа по раскрытию преступлений. Порой она ведется в комплексе с другими органами внутренних дел.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионеру из Усолья-Сибирского помогут вернуть украденные мошенниками 150 тысяч рублей.