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При пожаре нежилого дома в Шклове работники МЧС спасли мужчину

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре нежилого дома в Шклове работники МЧС спасли мужчину, рассказали БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение об инциденте поступило спасателям 26 января в 16.59 от местных жителей. Горел частный нежилой дома на ул. Дикуна, внутри создалось плотное задымление.

В пристройке к дому спасатели обнаружили и вынесли на свежий воздух мужчину 1962 г.р. Оказалось, это гражданин без определенного места жительства в состоянии алкогольного опьянения. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

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