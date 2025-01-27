При пожаре нежилого дома в Шклове работники МЧС спасли мужчину

В пристройке к дому спасатели обнаружили и вынесли на свежий воздух мужчину 1962 г.р. Оказалось, это гражданин без определенного места жительства в состоянии алкогольного опьянения. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший госпитализирован с отравлением продуктами горения.