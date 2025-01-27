В Сурхандарье помощник хокима получил всего два года исправительных работ за мошенничество при выдаче льготного кредита

Чиновник пообещал местному жителю содействие в получении двух кредитов на общую сумму 66 миллионов сумов, потребовав за свои «услуги» 4,5 миллиона сумов. Однако вместо легких денег он получил уголовное дело.
Как развивались события?
Помощник хокима, работавший на этой должности с августа 2023 года, предложил гражданину помощь в оформлении кредитов в одном из коммерческих банков. Взамен он потребовал «вознаграждение» в размере 4,5 миллиона сумов. Однако схема была раскрыта: чиновник был задержан с поличным во время получения денег.
После изучения всех материалов дела суд признал обвиняемого виновным по части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество). Суд назначил ему наказание в виде двух лет исправительных работ, а также лишил права занимать руководящие и материально ответственные должности. В течение срока наказания у осужденного будет удерживаться 20% заработной платы в доход государства.
Однако такой приговор вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Многие считают наказание слишком мягким, ведь чиновник, злоупотребивший доверием граждан, отделался исправительными работами, в то время как потерянное доверие к государственным институтам восстановить намного сложнее.
Этот случай в очередной раз напоминает, что такие «серые схемы» подрывают авторитет государственных структур и ставят под сомнение прозрачность работы местных властей. Практика показывает, что многие чиновники на местах продолжают злоупотреблять служебным положением, рассчитывая на мягкость судебной системы.
Власти неоднократно подчеркивали важность искоренения коррупции на всех уровнях, но реальность показывает, что подобные преступления продолжают совершаться. Как долго это будет продолжаться и какие меры должны быть приняты для ужесточения наказания за такие преступления — вопрос, который остается открытым.
Пользователи надеются, что борьба с коррупцией не останется только на словах, а подобные преступления будут наказываться по всей строгости закона.