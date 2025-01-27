В Сурхандарье помощник хокима получил всего два года исправительных работ за мошенничество при выдаче льготного кредита

Помощник хокима, работавший на этой должности с августа 2023 года, предложил гражданину помощь в оформлении кредитов в одном из коммерческих банков. Взамен он потребовал «вознаграждение» в размере 4,5 миллиона сумов. Однако схема была раскрыта: чиновник был задержан с поличным во время получения денег.