В Анапе протестировали новый способ очистки мелких камней от нефтепродуктов

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ученый из «Сколтеха» Владимир Каляев предложил технологию быстрой очистки от мазута гальки на пляже в Сукко. Загрязненные мелкие камни помещают в полипропиленовые сети. Затем гальку с мазутом прополаскивают в воде. В результате мелкие камни очищаются, а мазут остается на сетях. После очистки материал будет утилизирован.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодарском крае продолжают разрабатывать новые эффективные способы по очистке территории от нефтепродуктов. Лучше всего в работе показал себя — сбор мазута полипропиленовой мелкоячеистой сетью, она забирает на себя вязкий мазут в воде и прибрежной полосе.