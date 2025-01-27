В Анапе протестировали новый способ очистки мелких камней от нефтепродуктов

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодарском крае продолжают разрабатывать новые эффективные способы по очистке территории от нефтепродуктов. Лучше всего в работе показал себя — сбор мазута полипропиленовой мелкоячеистой сетью, она забирает на себя вязкий мазут в воде и прибрежной полосе.