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В Анапе протестировали новый способ очистки мелких камней от нефтепродуктов

В Анапе тестируют новый способ для очистки камней от мазута с помощью полипропиленовых сетей.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ученый из «Сколтеха» Владимир Каляев предложил технологию быстрой очистки от мазута гальки на пляже в Сукко. Загрязненные мелкие камни помещают в полипропиленовые сети. Затем гальку с мазутом прополаскивают в воде. В результате мелкие камни очищаются, а мазут остается на сетях. После очистки материал будет утилизирован.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодарском крае продолжают разрабатывать новые эффективные способы по очистке территории от нефтепродуктов. Лучше всего в работе показал себя — сбор мазута полипропиленовой мелкоячеистой сетью, она забирает на себя вязкий мазут в воде и прибрежной полосе.

экология